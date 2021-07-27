В Красноярском крае в ДТП с рейсовым микроавтобусом пострадали три человека. Фото: МВД по Красноярскому краю

Авария произошла на 200-м километре трассы «Канск-Абан-Богучаны», сообщает МВД по Красноярскому краю:

- 35-летний водитель автомобиля «Хендэ Гранд Старекс», оказывая платную услугу по перевозке пассажиров, следуя по маршруту «Красноярск-Кодинск», допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, - передают в ведомстве.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Сам водитель рассказал, что уснул за рулем. В итоге пострадали трое пассажиров: мужчины 46 и 36 лет – у них переломы костей, а также 29-летняя девушка, еще отправили на амбулаторное лечение.

Всего в автомобиле находилось 5 пассажиров. Трое пассажиров ехали не пристегнутыми. Их ждет штраф. Множество административных материалов заведено и на перевозчика:

Фото: МВД по Красноярскому краю

- За нарушение правил пользования ремнями безопасности, а также за нарушение правил перевозки пассажиров, за отсутствие путевого листа, полиса ОСАГО, управление транспортным средством при наличии неисправностей (отсутствуют гайки на колесах). Также в Минтранс направлена информация об отсутствии цветографической схемы легкового такси и опознавательного фонаря на крыше, - сообщают в МВД.