В Хакасии после свадьбы мужчина залез в чужой дом и напал на подростка с ножом Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают в СК, 29-летний житель Кузбасса приехал в Хакасию на свадьбу брата сожительницы. В ночь на 15 мая 2021 года, после праздника, изрядно выпивший мужчина решил прогуляться по селу Калинино. Однако по пути решил зайти в незапертый дом. На кухне он взял нож и направился в комнату, где спал 15-летний подросток:

- Юноша проснулся, увидев мужчину с ножом в руках, потерпевший оказал злоумышленнику сопротивление, схватившись руками за нож, в ходе чего получил множественные резаные раны в области ладонных поверхностей и пальцев правой и левой кистей. При этом, обвиняемый высказал угрозу убийством в адрес отца мальчика, который пришел в комнату, услышав шум, - рассказывают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Вскоре молодого человека задержали и завели в его отношении сразу три уголовных дела: «нарушение неприкосновенности жилища», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «угроза убийством». Сейчас расследование завершено, а дело передано в суд.