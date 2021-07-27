В сквере на Каче устанавливают детский городок

Фото: пресс-служба администрации

Благоустройство этого общественного пространства на набережной р. Кача ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Зона для активного отдыха по проекту предусмотрена на месте бывшей парковки. Здесь уже провели перепланировку, подвели освещение, подготовили площадку для укладки разных типов покрытия, а также участки для озеленения.

Детский городок уже собирают. Его оформят в виде большого корабля, для безопасности детей рядом уложат резиновое покрытие.

Работы на набережной Качи входят в завершающий этап. Здесь обновили освещение, уложили новые асфальтовые и брусчатые дорожки, под низким мостом на ул. Перенсона обустроили деревянный спуск к воде, что позволит велосипедистам комфортно проезжать, а пешеходам кормить уток.

Фото: пресс-служба администрации

Также обустроены деревянные «городские балконы», подготовлен подиум для сцены под мостом через ул. Вейнбаума, высажены деревья и газоны, покрашены чугунные ограждения набережной, устанавливаются беседки и деревянные заборы. Ограждения отделят старые торговые строения от пешеходной и прогулочной зон, их планируют подсветить.

Кроме общественного пространства вдоль набережной Качи от ул. Обороны до ул. Вейнбаума по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году благоустраивают 21 общественное пространство.

На сегодняшний день работы практически завершены в скверах на ул. Маерчака, 8 и ул. Тотмина, 23-25. Заканчивают благоустраивать скверы на ул. Судостроительная, 124-133, ул. Тотмина, 13, ул. Мирошниченко 2-6, ул. Комарова, ул. Калинина, 7.

Также в высокой степени готовности общественные пространства на бульваре Солнечном, в сквере Ярцевский; ул. Борисевича, 1г, ул. Волжской, 19-29; ул. 60 лет Октября, 46; пр. Металлургов, 47-49; ул. Новгородская, 8; пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 105-111 (на ост. ТЮЗ) и бульваре Маяковского от пр. имени газеты «Красноярский рабочий» до ул. Вавилова, 52-54. Здесь работы завершены более чем на 60%.

В активной стадии благоустройство самых крупных скверов проекта этого года: на ул. Аэровокзальной, сквере «Солнечная поляна», на правобережной набережной в районе ТЦ «Красноярье», а также в сквере Юдина на Каче, его благоустраивают благодаря активности красноярцев.

Фото: пресс-служба администрации

Это пространство красноярцы выбрали дополнительно, для него был создан проект, который выиграл в краевом конкурсе и получил финансирование. За реализацию проекта отвечает Красгорпарк. Юдинский сквер должен стать органичной частью ландшафта набережной Качи. Ремонт здесь начали еще в прошлом году и продолжат в следующем на участке от ул. Вейнбаума до ул. Белинского.