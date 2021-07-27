«Норникель» очищает территорию Норильска от промышленного и строительного мусора

До санитарной очистки. Фото предоставлено компанией

В Норильске с начала лета очистили от мусора и старой техники более 300 тысяч кв. м территории. Это площадь 56 футбольных полей. До наступления зимы планируется привести в порядок еще почти 6 млн кв. м земель, а в общей сложности программа по уборке всей территории Норильска рассчитана на 10 лет. «Норникель» инвестирует в неё 40 млрд рублей.

Санитарную очистку ведет специально созданное в Заполярном филиале компании подразделение по благоустройству. Программа также предусматривает снос старых брошенных зданий, трубопроводов, коммуникаций и сетей, уборку накопившегося вокруг промышленных объектов металлолома.

Площадка после очистки. Фото предоставлено компанией

«Программа уже дает первые результаты: за несколько месяцев приведено в порядок более 300 тыс. кв. метров земель, вывезено 50 тыс. тонн мусора. Учитывая масштабы проводимых мероприятий, к работе привлекаются не только специалисты созданного в «Норникеле» подразделения по благоустройству, но и подрядные организации. Мы планируем вести работы круглый год: в летнее время усилия будут сосредоточены в основном на уборке, а зимой — на демонтаже ветхих и неиспользуемых строений, а также на переработке металлолома», - рассказал старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Для проведения работ в Заполярный филиал «Норникеля» поступило 72 единицы специализированной техники, и ожидается поступление еще 49 машин. Только на покупку спецоборудования компания потратила более 3,4 млрд руб. К сегодняшнему дню за счет имеющихся ресурсов очищены территории, прилегающие к строящемуся Цеху производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода и земли в районе бывшего автотранспортного предприятия «Стройбаза «Надежда». Кроме этого, убран мусор на магистральных сетях и производственных площадях ТЭЦ № 1 и ТЭЦ № 3. Также демонтировано 45 ветхих зданий, собрано и вывезено 47 100 т отходов и 3 100 т металлолома.

Добавим, что стихийные свалки исторически возникли в Норильске по мере промышленного освоения территории. В 2020 году, перед стартом уборки, компания «Норникель» провела оценку всего, что накоплено еще с советских времен. В результате выявлено 26 млн кв. м захламленных земных участков, вывезти с которых предстоит около 2 млн тонн мусора и 600 тысяч тонн металлолома.

Масштабная программа санитарной очистки – не единственный экологический проект «Норникеля» в Норильском промышленном районе. Наиболее масштабная инициатива компании – это «Серная программа», которая оценивается в 250 млрд рублей. В результате ее реализации выбросы SO2 в Норильске сократятся на 90% к 2030 году. В 2021 году «Норникель» также утвердил Стратегию в области экологии и изменения климата, которая охватывает шесть основных областей воздействия на окружающую среду: изменение климата, воздух, вода, управление хвостохранилищами и отходами, почва и биоразнообразие, взаимодействие со стейкхолдерами.