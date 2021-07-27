Без разметки и тротуаров: в каком состоянии дороги возле школ в Красноярском крае. Фото: прокуратура Красноярского края

В Дзержинском районе Красноярского края дороги возле школ не отвечают никаким требованиям. На них нет разметки, местами - тротуаров. И это еще не все нарушения. Прокуратура потребовала в ближайшее время привести дорожные полотна в порядок.

На дорожных полотнах нет разметки, а возле них - тротуаров. Фото: прокуратура Красноярского края

- Установлено, что вопреки требования закона рядом муниципалитетов не обеспечена безопасность подъездных путей к образовательным учреждениям. Так, на краю проезжей части отсутствуют дорожная разметка, разделение транспортных потоков. Не предусмотрена дорожная разметка на пешеходных переходах, не установлены пешеходные ограждения на нерегулируемых переходах, не обустроены тротуары, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Главам поселков уже внесены представления. Если они не предпримут необходимых действий, то ведомство привлечет их к более суровой административной ответственности.