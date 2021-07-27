Улов на 1,2 миллиона: житель Красноярского края попался на ловле краснокнижной рыбы Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На севере Красноярского края задержали мужчину, который обвиняется в незаконной ловли рыбы. У него при себе был осетр и белая рыба. Рыночная стоимость незаконного улова составила 1,2 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

-В ходе патрулирования реки Дудинка на берегу реки Енисей был задержан местный житель 1970 года рождения. При себе у мужчины было 4 мешка, в которых находилась незаконно выловленная рыба: 12 сигов, 12 пелядей, 6 щук, 5 чиров, а также 7 экземпляров сибирского осетра. С места сотрудниками полиции были изъяты биологические ресурсы, а также рыболовная сеть и лодка с мотором, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Свою вину задержанный отрицать не стал. Он признался, что наловил рыбы в Енисее.

Теперь в отношении него возбуждено сразу два уголовных дела: одно - за незаконное добычу и хранение рыбы, занесенной в Красную книгу, второе - за незаконную добычу водных ресурсов с использованием плавсредства. Вскоре мужчина предстанет перед судом.