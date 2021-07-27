Полиция задержала подозреваемую в жестоком убийстве женщины в Красноярском крае

Полиция задержала подозреваемую в жестоком убийстве пенсионерки в Красноярском крае Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Назаровская полиция смогла задержать подозреваемую в жестоком убийстве 80-летней пенсионерки. Ее поиски велись с апреля текущего года. Единственной зацепкой была запись с камер видеонаблюдения, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

- В ходе и оперативно-розыскных мероприятий удалось получить данные о том, что к преступлению может быть причастна женщина, которая накануне убийства заходила в подъезд дома, в котором проживала погибшая. Установлено, что злоумышленница вошла в квартиру через входную дверь и нанесла множество ударов тупым предметом по голове, после чего скрылась, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Личность нападавшей удалось установить накануне. Ей оказалась 50-летняя женщина, у которой уже есть преступный послужной список. Сейчас она находится под стражей.