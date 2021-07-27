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Спорт27 июля 2021 5:47

Красноярские скалолазы завоевали серебро и бронзу молодежного кубка Европы

Они были единственными представителями России на соревнованиях
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Красноярские скалолазы завоевали серебро и бронзу молодежного кубка Европы. Фото: минспорта Красноярского края

Красноярские скалолазы завоевали серебро и бронзу молодежного кубка Европы. Фото: минспорта Красноярского края

Красноярские скалолазы Екатерина Завьялова и Семён Овчинников завоевали серебро и бронзу молодежного кубка Европы. Они стали единственными представителями России на соревнованиях, сообщили в правительстве Красноярского края.

Этап кубка Европы состоялся в болгарском городе Велико Тарново. Спортсмены состязались в дисциплине «трудность».

Екатерина выступала в возрастной группе «cтаршие подростки» (16-17 лет). Для нее турнир стал четвертым международным в спортивной карьере, а бронзовая медаль – первой.

Семен представлял юниоров (18-19 лет). Он уже не в первый раз выступал на международных соревнования.

- В финале он сумел пролезть сложную трассу на 24+ зацепа и завоевать серебро. Семён не первый раз поднимается на международный пьедестал, однако последняя медаль была у него в 2018 году. Это была бронза в болдеринге на первенстве Европы в Брюсселе. Также в 2017 году он завоевал бронзу в трудности и серебро в скорости. Также Семён неоднократно становился призером на различных молодежных российских соревнованиях, - рассказали в министерстве спорта Красноярского края.

Красноярские скалолазы завоевали серебро и бронзу молодежного кубка Европы
Видео: Министерство спорта Красноярского края