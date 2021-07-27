Благоустройство на 40 миллионов: как изменится площадь перед Красноярским музтеатром. Фото: администрация Железнодорожного района Красноярска

Площадь перед Красноярским музыкальным театром видоизменится. На ее благоустройство из бюджета выделено около 40 миллионов рублей. Администрация Железнодорожного района показала проект апгрейда одного из знаковых мест города.

- Нами достигнута договоренность и с руководством театра и со спонсорами, что на первом этапе будет осуществлен ремонт крыши, фундамента, гидроизоляции конструкции здания. А затем уже благоустройство прилегающей территории и приведение в эстетический вид фасада театра, - отметил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Внешнее убранство площади должно послужить дополнительным источником вдохновения актеров театра и доставлять эстетическое удовольствие горожанам. Фото: администрация Железнодорожного района Красноярска

Работы в этом направлении уже ведутся. Следом будет постелена брусчатка и установлены фонари. Все это делается не только для зрителей театра, поход в который начинается именно с прогулки по площади, но и для его работников. Красивое оформление должно послужить дополнительным источником их вдохновения.

- Я 17 лет руковожу театром, лет 15 мы ждали этого ремонта, но зачастую он откладывался из-за отсутствия необходимого финансирования. Теперь мы всем нашим коллективом очень рады, что скоро здесь будет обновлённое культурное и благоустроенное пространство, - резюмировала директор Красноярского музыкального театра Наталья Русанова.

Все виды работ планируется завершить в 2022 году.