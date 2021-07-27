Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 60 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в уклонении от налогов. По версии следствия, он не заплатил больше 60 миллионов с тех денег, которые получил от задолжавших ему компаний, сообщили в ГСУ СК Красноярского края и Хакасии.

В региональном СК полагают, что с 2014 по 2017 год две иностранные компании и Быков заключили безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно его условиям, компании уступили обвиняемому права требования долга к трем красноярским организациям, аффилированным бизнесмену.

— В период с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Анатолием Быковым на общую сумму более 467 миллионов рублей. С полученных доходов обвиняемым, как физическим лицом, не исчислен и не уплачен налог на доходы физических лиц в сумме более 60 миллионов рублей,— рассказали в пресс-службе краевого следственного ведомства.

На допросе Быков заявил, что не имеет никакого отношения к налоговой задолженности. Свою вину он не признает. В ближайшее время все материалы дела для ознакомления будут переданы как потерпевшей стороне, так и бизнесмену и его адвокату.