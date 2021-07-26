Из-за ситуации с бездомными собаками депутат Андрей Закалин подготовил петицию в Правительство края

Петиция адресована сразу нескольким высокопоставленным региональным чиновникам – Губернатору края Александру Уссу, председателю Законодательного Собрания Дмитрию Свиридову, министру экологии и рационального природопользования Павлу Борзых, министру финансов Владимиру Бахарю.

От лица жителей народный избранник выразил обеспокоенность происходящим в городе. Собаки без владельцев сформировались в стаи, у них появились устойчивые места обитания. При этом некоторые животные проявляют агрессию. Люди боятся за себя и своих близких. Они не знают, как действовать в сложившейся ситуации, но, чувствуя свое бессилие, готовы пойти на крайние меры.

По словам Андрея Закалина, общественность Железногорска расколота на два лагеря. Одни выступают против бездомных собак, другие – их защищают. С каждым днем конфликт все больше набирает обороты. «Об усыплении собак речи быть не может, потому что это полномочия федерального уровня. Я всем говорю, что наша цель сейчас – сохранить баланс между зоозащитниками и людьми, которые выступают против собак. Наша задача не допустить массового отравления животных», - пояснил он.

Чтобы этого не допустить и снизить градус общественного напряжения, депутат проводит встречи с железногорцами. Однако одними разговорами проблему не решить. Железногорску нужны дополнительные средства на отлов, стерилизацию и вакцинацию собак. Сумма большая – 4,7 млн рублей.При поддержке местного бюджета согласно закону, сделать это невозможно, так что вся надежда на краевое правительство.

Кроме финансовой поддержки Андрей Закалин просит разработать методику определения «агрессивная собака» и предусмотреть отдельное финансирование на таких животных, поскольку они должны содержаться в приютах пожизненно.

Также в коллективном документе железногорский парламентарий предлагает региональным чиновникам проработать вопрос о создании и строительстве приютов для бездомных собак на территории Красноярского края, в том числе и в ЗАТО, с финансированием из регионального бюджета

На сегодняшний день под петицией подписались более 400 горожан.