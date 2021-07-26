Кибертурниры на высокой скорости: красноярских геймеров подключили к интернету от «Ростелекома»

Фото: ПАО "Ростелеком"

Молодежный компьютерный центр «Теккен» в Красноярске получил от «Ростелекома» доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с.К сети подключены110 мощных персональных компьютеров, позволяющих проводить как индивидуальныеонлайн-игры, так и масштабныекибертурниры.

Красноярский «Теккен» входит в федеральную сеть компьютерных клубов, которая представлена в Зеленогорске, Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.В числе его основных мероприятий: лиги по популярным игровым дисциплинам, турниры среди посетителей, а также отборочные игры на киберспортивные чемпионаты общероссийского уровня.Целевая аудитория клуба — молодые люди от 16 до 35 лет.

«“Ростелеком” и “Теккен” в Красноярскесотрудничают уже несколько лет. Для проведения различных онлайн-мероприятий мы предоставляли клубу доступ к высокоскоростному интернету, обеспечивали призовым фондом. Сейчас речь идет о долгосрочном сотрудничестве, в рамках которого геймеры получают доступ к быстрому и надежному интернету. Администрация клуба, в свою очередь, взяла на себя обязательства обеспечить клиентов комфортным пространством, соответствующим санитарным нормам, и новейшим оборудованием с лицензионным ПО», — рассказала заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом Наталья Баженова.

Здание компьютерного центра в Красноярске на улице Качинскойнедавно обновили и оформили с учетом фирменного стиля провайдера. В элементах дизайна представлен один из популярных сервисов «Ростелекома» —специальный тариф «Игровой», в котором для геймеров предусмотрены уникальные преимущества в популярных играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game.

«Здорово, что такие крупные компании, как “Ростелеком”, обращают внимание на запросы геймеров и вводят профильные тарифы, позволяющие получать существенные бонусы в онлайн-играх. Кроме таких преимуществ, игрокам круглосуточно доступен быстрый и стабильный интернет, а это одно из основных требованийнаших клиентов. Сервисы “Ростелекома” не вызывают нареканий», — отметил руководитель красноярского компьютерного центра «Теккен» Егор Ульянкин.

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно на сайте или по телефону 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).