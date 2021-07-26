Еще 483 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 483 человека. За все время в регионе зафиксировано 88 569 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 250 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 74 436 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 17 человек. Общей сложности от болезни скончались 4 233 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 47 598 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 476 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 233. Проведено тестов на коронавирус всего 3 209 003, из них за последние сутки 6 646, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.