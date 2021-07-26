Якутского «шамана» Габышева, собиравшегося в «крестовый поход» на Москву, отправили на принудительное лечение

Александр Габышев Фото: News.Ykt.Ru.

К принудительному лечению в Якутии приговорили местного «шамана» Александра Габышева. Как сообщает городской суд, меры медицинского характера были назначены якутянину по результатам психолого-психиатрической экспертизы. Именно такого результата добивалась местная прокуратура во время прений сторон.

Габышев, возомнивший себя «шаманом», заявил о «крестовом походе» на Москву. Мужчина пообещал, что «зажжет костер на Красной площади, по традиции саха покормит огонь кумысом и конским волосом, будет бить в бубен и прочитает молитву» (цитата из The New York Times»).

Решив не откладывать дела в долгий ящик, «шаман» отправился выполнять задуманное, но его вовремя остановили и задержали, поместив под подписку о невыезде и заведя в его отношении уголовное дело о призывах к экстремизму. Пока шло расследование, Габышев, несмотря на то, что он был невыездным, отправился во второй «крестовый поход». По итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы «шаман» был признан невменяемым и опасным для окружающих.

Во время отправки «шамана» в лечебницу, Габышев напал на одного из сотрудников Росгвардии и нанес ему серьезную колото-резаную рану – набросился на него с самодельным мечом длиной 84 сантиметра. После этого на него завели еще одно уголовное дело о применении насилия в отношении власти и все-таки смогли доставить принудительно в психиатрический стационар.