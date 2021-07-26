Красноярский подросток заработал маме на Land Rover

Фото: instagram.com/dmitrienko_vanya/

Юный исполнитель песни «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко подарил своей маме дорогостоящий автомобиль марки Land Rover Discovery. 15-летний красноярец исполнил мечту своей родительницы и преподнес машину в качестве подарка на день рождение.

Ваня рассказал в соцсетях, что его мама очень давно хотела этот автомобиль, и он смог выполнить её желание, не смотря на столь юный возраст.

- Родители - самое святое, что есть у нас. Надеюсь, этот ролик будет мотивацией для вас, - написал исполнитель хита в инстаграме.

В комментариях к фотографиям, поклонники творчества Дмитриенко вовсю поддерживают парня и считают, что Ваня большой молодец, так как вместо того, чтобы «просаживать» заработанное, он помнит о родителях.

Напомним, что Ваня Дмитриенко – 15-летний исполнитель популярного хита «Венера-Юпитер», завоевавшего любовь слушателей буквально за одну ночь. Певец записал видеоролик со своей песней и выложил её в инстаграм, а на следующее утро проснулся известным во всей стране.