Волонтеры-поисковики из Красноярска объявили сбор средств для покупки подводного дрона

Фото: Поиск пропавших детей -Красноярск

Волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей-Красноярск» организовали сбор средств на покупку дорогостоящего оборудования, позволяющего быстрее находить утонувших людей. Как рассказала руководитель группы Оксана Василишина, подводный дрон стоит 346 560 рублей.

Тот самый дрон, на который ведется сбор средств

На утро 26 июля уже собрано около 46 000 рублей. Но сумма слишком большая, поэтому поисковики обращаются ко всем неравнодушным жителям, бизнесменам и другим волонтерам.

- Мы видели глаза родителей утонувших детей, мы хотим сократить это мучительное недельное ожидание, когда утонувшие всплывут. Мы хотим, если случилось горе, то хотя бы помочь быстрее найти утонувших, а родные могли б проститься с погибшими по человечески, а не в закрытом гробу, - пишет Оксана Василишина.

Сейчас у волонтеров есть подводная камера, при помощи которой удалось найти утонувшего мужчину этим летом. Но такое оборудование малоэффективно в мутной воде и при быстром течении. С учетом того, как часто летом происходят трагедии, дрон действительно необходим поисковому отряду.

Каждый переведенный рубль фиксируется, а затем отправляется в отчет о полученных средствах, который волонтеры публикуют на страничке поискового отряда во «Вконтакте». Сейчас те, кто регулярно помогает жителям нашего региона, сами просят о помощи. Все ради того, чтобы дальнейшие поиски были более эффективными.