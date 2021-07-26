Вырванное колесо и машины «всмятку»: под Красноярском пьяный водитель устроил массовое ДТП на встречке

Фото: ЧП Красноярск

В воскресенье, 25 июля под Красноярском пьяный водитель устроил массовое ДТП, в котором поучаствовали сразу 4 машины. Как сообщают в ГИБДД, серьезная авария произошла на встречной полосе.

Фото: ЧП Красноярск

Известно, что водитель «Тойоты» ехал по автодороге Р-257 в сторону Красноярска, когда внезапно он вылетел на встречную полосу. В тот момент по трассе ехал 77-летний водитель на «Митсубиси». После столкновения с «Тойотой», иномарка влетела в «Мазду 6», которой управлял 43-летней водитель. А его уже откинуло на «Мазду CX5»,где за рулем был 29-летний парень.

Фото: ЧП Красноярск

Информация о пострадавших уточняется, но, судя по фотографиям, автомобили пострадали довольно серьезно. Иномарки буквально «раскидало» по дороге, у большинства сильные повреждения корпуса, а у одной машины даже вырвало колесо.

Предварительно установлено, что водитель «Тойоты» устроивший массовое ДТП, был пьян. Прибор показал 0.94 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Госавтоинспекторы Красноярска напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. За повторное управление в состоянии опьянения водителю грозит уголовная ответственность.