Жители Красноярска поддержали сборную России олимпийскими граффити

Фото: ЧП Красноярск

Жители Красноярска решили поддержать сборную России, выступающую без российского флага и гимна на Олимпийских играх в Токио, и приняли участие во флешмобе #wewillROCyou. По всей краевой столице появились крупные надписи, сделанные при помощи баллончика.

Фото: ЧП Красноярск

Название российской сборной, выступающей на играх 2020 под аббревиатурой ROC, стало сердцем рисунка. Три буквы сделаны крупнее остальных слов и выделены триколором.

Такие изображения стали появляться по всей России. Граффитисты массово разрисовывают страну в поддержку наших спортсменов.

Фото: ЧП Красноярск

Правда в Красноярске надпись #wewillROCyou сделана на стенах жилых домов и в других местах, для нее не предназначенных. Некоторые граффити нанесены прямо поверх старых надписей и рисунков на каких-то непонятных остатках бетона, из-за чего теряют свой красивый вид, а флешмоб превращается в акт вандализма.

Фото: ЧП Красноярск

Скорее всего, часть надписей будет закрашена. Возможно для участия в таком масштабной акции поддержки художникам выделят специальные места для рисования. Корреспондент «Комсомолки» запросил информацию у администрации города по этому поводу.