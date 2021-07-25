Жителю Красноярского края грозит 2 года лишения свободы за незаконную рыбалку

Фото: МВД по Красноярскому краю

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, в июне полицейские остановили в Курагино ВАЗ, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

Во время осмотра машины, полицейские нашли в багажнике 133 туши рыб: 132 хариуса и 1 ленка, а также рыболовные сети. Сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.

- Дознавателями МО МВД России «Курагинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, - передает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.