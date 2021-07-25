Погода в Красноярске на 26 июля 2021: жара до +30 градусов и гроза Фото: Мария ЛЕНЦ

Рабочая неделя в Красноярске начнется с жары и духоты. Синоптики рассказали, какой будет погода в Красноярске на 26 июля 2021.

Так, в гидрометцентра передают, что в понедельник температура воздуха составит около +30 градусов. При этом будет облачно и не без осадков – ожидается небольшой дождь. Сильного ветра можно не ждать.

Ночью похолодает до +18 градусов. Будет дождливо, но без сильных порывов ветра. Атмосферное давление в течение дня – 726-728 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в понедельник, погода в Красноярске 26 июля 2021, будет местами облачной, а температура воздуха составит около +30 градусов. Синоптики обещают грозы, возможен небольшой дождь, но без сильного ветра.

Ночью похолодает до +18 градусов. Атмосферное давление в течение дня 735-737 мм рт.ст.