В Красноярске на Татышеве появились «лежачие полицейские»

Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска напоминают, что на острове действует ограничение скорости – 40 км/ч. Однако далеко не все водители соблюдают данное правило.

Поэтому на проезде между восточной и западной парковками установлен «лежачий полицейский». По задумке администрации, эта мера должна повысить безопасность на Татышеве:

- они обеспечат безопасность перехода для людей, направляющихся на восточную часть острова, в особенности – к специализированным площадкам для собак;

- они снизят количество аварийных ситуаций для автовладельцев: на данном проезде возникали случаи, когда машины въезжали в бордюр, не рассчитав скорость движения и неудачно вписавшись в крутой поворот.