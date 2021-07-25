484 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 484 человек. За все время в регионе зафиксировано 88 086 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 280 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 74 186 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 18 человек. Общей сложности от болезни скончались 4 315 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 48 355 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 436 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 279. Проведено тестов на коронавирус всего 3 202 357, из них за последние сутки 12 571, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.