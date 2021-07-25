В ГИБДД Красноярска назвали две самые главные ошибки молодых водителей

Фото: ГИБДД Красноярск

Дорожные полицейские установили основные нарушения, основываясь на данных по аварийности в Красноярске.

Так, первой ошибкой молодых водителей является несоблюдение безопасной дистанции:

- Маленький опыт вождения не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию, поэтому госавтоинспекторы рекомендуют выбрать расстояние до впереди идущего транспортного средства с запасом – не менее десяти метров при скорости 20 км/ч. Далее чем больше скорость, тем больше дистанция. Во всем мире принято считать дистанцию в секундах, оптимальное расстояние между автомобилями составляет 3 секунды, - поясняют в ГИБДД.

Второй фатальной ошибкой является несоблюдение скоростного режима молодыми водителями:

- Полицейские рекомендуют молодым водителям для первого опыта вождения выбирать минимально допустимую, либо среднюю скорость, чтобы суметь среагировать при сложной дорожной ситуации, - добавили госавтоинспекторы.