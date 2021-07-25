Житель Красноярска случайно заплатил за поездку 8 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе красноярской полиции сообщают, что 25-летний парень заявил о том, что стал жертвой ограбления. Он рассказал, что его избили, а деньги забрали.

На деле же все оказалось не столь очевидным. Выяснилось, что красноярец отдыхал в сауне с отцом. В итоге мужчины поругались с администратором. Чтобы сгладить конфликт работник заведения решил довезти клиентов до дома. Уже на месте заявитель сам решил заплатить за поездку 800 рублей. Но при отправке денег ошибся на одну цифру и заплатил 8 тысяч рублей.

Наутро молодой человек понял свою ошибку, и решил вернуть деньги, заявив в полицию.

- В настоящее время следователями отдела полиции № 8 МУ МВД России «Красноярское» в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.