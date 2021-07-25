Житель Красноярска отказался надеть маску в автобусе и устроил дебош

Фото: скрин из видео ЧП Красноярск

Все случилось 24 июля в Красноярске в микрорайоне «Тихие Зори» на автобусной остановке. Между пассажирами автобуса завязалась драка из-за того, что двое отказывались надеть маску.

В итоге дебоширов уложили на асфальт и удерживали до приезда полиции. Автобус же никуда уже не уехал. При этом в красноярской полиции сообщают лишь об одном антимасочнике. По предварительной информации, он был пьян:

- Сотрудники полиции установили, что во время движения автобуса между пассажиром, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудниками транспорта произошел конфликт. По предварительным данным, пассажир причинил телесные повреждения кондуктору. В настоящее время он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.