Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2021 6:09

Житель Красноярска отказался надеть маску в автобусе и устроил дебош

В дело вмешались полицейские
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: скрин из видео ЧП Красноярск

Фото: скрин из видео ЧП Красноярск

Все случилось 24 июля в Красноярске в микрорайоне «Тихие Зори» на автобусной остановке. Между пассажирами автобуса завязалась драка из-за того, что двое отказывались надеть маску.

В итоге дебоширов уложили на асфальт и удерживали до приезда полиции. Автобус же никуда уже не уехал. При этом в красноярской полиции сообщают лишь об одном антимасочнике. По предварительной информации, он был пьян:

- Сотрудники полиции установили, что во время движения автобуса между пассажиром, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудниками транспорта произошел конфликт. По предварительным данным, пассажир причинил телесные повреждения кондуктору. В настоящее время он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Конфликт на автобусной остановке в Красноярске. Видео: ЧП Красноярск