«Некоторые пытались сбежать»: под Красноярском полицейские выявили 29 мигрантов-нарушителей

Под Красноярском полицейские выявили 29 нелегальных мигрантов. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Емельяновском районе Красноярска полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Внимание стражей порядка было приковано к тепличному комплексу в районе деревни Куваршино. Увидев полицейских, некоторые работники попытались сбежать:

Фото: МВД по Красноярскому краю

- Часть работников тепличного хозяйства попыталась скрыться, чтобы избежать наказания за нарушение требований миграционного контроля. Однако все они были остановлены бойцами ОМОН и полицейскими для дальнейшей проверки, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Жили работники комплекса в не самых комфортных условиях – во времянках.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Всего полицейские нашли 55 мигрантов, все они были из стран Средней Азии – Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. У 29 человек были выявлены нарушения миграционного законодательства.

- В результате на каждого из них сотрудниками полиции были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ (предоставление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений либо подложных документов иностранным гражданином или лицом без гражданства), - добавили в ведомстве.

В Главке добавляют, что у всех иностранцев были взяты отпечатки пальцев и образцы генетических материалов.