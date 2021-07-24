487 человек заболели коронавирусом в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за сутки коронавирус был выявлен у 487 человек. Летальных исходов заболевания не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

— Под медицинским наблюдением на дому находится всего 49 198 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 509 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 082, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала пандемии в регионе ковидом заболели 87 602 человека. Было проведено свыше трех миллионов тестов на коронавирус. Из их за последние сутки 13 516.

Напомним, с 23 июля в Красноярском крае была введена обязательная вакцинация.