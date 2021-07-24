На спортивные матчи в Красноярске перестанут пускать зрителей. Фото: РК "Красный Яр"

Все предстоящие спортивные матчи на красноярских стадионах пройдут без поддержки болельщиков с трибун. Решение об этом было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, сообщили в правительстве края.

— По решению Роспотребнадзора, ближайшие матчи футбольного «Енисея» и регбийного «Красного Яра» на домашних стадионах будут проводиться без зрителей. Болельщики не смогут посетить регбийный матч «Красный Яр» – «ВВА-Подмосковье», который состоится 26 июля, и футбольный матч «Енисей» – «Алания», назначенный на 31 июля, — рассказали в пресс-службе правительства.

Все болельщики, которые уже купили билеты на игры, смогут вернуть за них деньги. Для этого необходимо пройти по ссылке.

Напомним, с 23 июля в Красноярском крае была введена обязательная вакцинация. Поставить прививки должны сотрудники сфер здравоохранения, образования, торговли и общепита. Это касается работников соцзащиты и соцобслуживания, услуг гостиничного бизнеса, салонов красоты, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, бассейнов и аквапарков.