«Ни шатко, ни валко»: мэр Красноярска Еремин устроил внеплановую проверку ремонта на Павлова. Фото: Инстаграм/Сергей Еремин

После многочисленных жалоб горожан на ремонт улицы Павлова, глава города Сергей Еремин приехал туда с внеплановой проверкой. Он лично убедился в том, что жители района испытывают немало трудностей при передвижении по улице. Об этом мэр рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

— Видел ваши сообщения, что работы по ремонту улицы Павлова ведутся ни шатко, ни валко. Вчера вечером устроил внеплановую проверку. Прошел всю улицу, пообщался с рабочими, с местными жителями. Своими ногами убедился, какие неудобства сейчас испытывают пешеходы. Миленькие мои, потерпите, пожалуйста! Чтобы получить что-то хорошее – иногда нужно пережить временные трудности,— заявил Еремин.

Мэр своими ногами убедился, какие неудобства сейчас испытывают пешеходы. Фото: Инстаграм/Сергей Еремин

Он отметил, что объект большой и сложный. В подобных случаях иногда проще возвести все с нуля.

— Отремонтируем Павлова, сделаем бульвар – будет хорошо! С улицей Павлова у нас связано несколько проектов по улучшению этого кластера. Поэтому на будущую неделю уже поставил в план провести здесь совещание по всем нашим задачам, — рассказал глава города.