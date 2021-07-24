Погода в Красноярске 24 июля 2021: до +29 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске сохраняется ясная жаркая погода. Днем в субботу, 24 июля, в краевом центре ожидается до +29 градусов. Ночью до +15. Восточный ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Красноярского края.

— На юге Таймырского района ожидается очень сильный южный ветер, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, местами - 23-28, -рассказали в пресс-службе ведомства.

В Туруханском районе днем ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 метров в секунду, в Эвенкийском районе местами грозы. Ожидается густой туман и сильная жара. Днем столбики термометров поднимутся до +32 градусов. На севере будет прохладнее - до +21 градуса в дневное время и до +11 ночью.

На юге края местами грозы, град. Возможен сильный ветер до 18 метров в секунду. Температура днем будет от +25 до +30 градусов. Ночью от +15 до +20 градусов.