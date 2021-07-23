Новый инцидент на Октябрьском избирательном округе №4 в Красноярске

Фото: "Единая Россия"

Несколько дней назад кандидат на выборы в Заксобрание от «Единой России», окружной координатор ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова уже обращалась в полицию с заявлением – ее именем исписали дома и заборы в Октябрьском районе. Злоумышленников по прошлому эпизоду еще ищут и вот новый случай – на этот раз за ночь было украдено более 10 баннеров с изображением Мироновой. По факту подано новое заявление в правоохранительные органы. Часть баннеров располагалась в зоне просмотра камер видеонаблюдения, потому пострадавшая сторона надеется получить записи для идентификации нарушителей.

Алена Миронова считает, что стала жертвой грязных политических технологий и призывает оппонентов остановить вандализм и порчу имущества:

- Мне утром позвонил коллега, сказал, что у меня появился поклонник в Октябрьском районе, который украл мой баннер. Мы сначала подумали, что это шутка, но когда мы поняли, что баннеров украли более 10-ти – я не привыкла к такому количеству поклонников. И у меня сразу вопрос: мы же с ним живем в одном городе, ну как можно заниматься такой ерундой? Ведь это уже второй инцидент. Сначала заборы, теперь баннер. Конечно, нам важно найти этих людей для того, чтобы разобраться и привлечь их к ответственности. Ладно, баннеры касаются только моего лица, но то, что было сделано до этого – это ущерб жителям. Нам в этом городе жить и после выборов. Воровство и вандализм – это точно не правильный путь», - считает Миронова.

Ситуацию прокомментировал политтехнолог Максим Ежков:

Кражи баннеров не было на моей памяти уже очень давно. В последний раз с подобным случаем я сталкивался более 10 лет назад, и то это было на Украине. В последние годы мы - достаточно цивилизованная в этом вопросе страна. С точки зрения закона – это банальное воровство. Это кража, которая наносит довольно крупный ущерб – около 100 тыс. рублей. Если этих людей найдут жители или полицейские, они просто сядут в тюрьму и будут вынуждены его возместить.