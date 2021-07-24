ВТБ: траты сибиряков за рубежом за последний месяц выросли на треть

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За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ из Сибирского федерального округа в зарубежных странах увеличился на 29% по сравнению с предыдущим месяцем — до 88 млн рублей. Прирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ за границей.

За месяц сибирские клиенты ВТБ потратили в Турции 21 млн рублей, что в 10 раз превосходит показатель предыдущих четырех недель. Расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально – на экскурсии, покупки одежды и обуви и развлечения. При этом допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот меньше аналогичных значений 2019 года на 23%. Вместе с тем, по ряду категорий клиенты нарастили траты даже по сравнению с 2019 годом – в частности, на авиабилеты, развлечения и аренду автомобилей и мотоциклов.

Подобный тренд наблюдается и в целом по всем зарубежным странам: объем затрат сибиряков на экскурсии за месяц вырос на 80%, на развлечения на 65%. В полтора раза выросли расходы на гостиницы, на четверть — на рестораны и бары и покупки в супермаркетах. В целом, несмотря на прирост во всех категориях за месяц, суммарный оборот по картам сибирских клиентов ВТБ за границей почти в три раза меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Среди других стран, регулярное авиасообщение с которыми было восстановлено в июне, лидером по приросту трат стала Греция и Кипр.