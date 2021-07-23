ФК «Тотем» станет центром развития футбола

Фото: "Тотем"

В соглашении особый акцент делается на развитии массового, детского и юношеского футбола. Среди задач - к 2024 году вдвое увеличить количество девочек в этом виде спорта и сделать футбол более доступным для лиц с ограниченными возможностями. Документ предусматривает, что в крае появятся Школьная и Студенческая футбольная лиги, как минимум 80 детско-юношеских команд и более 25 мужских и женских футбольных и мини-футбольных команд для участия в краевых турнирах. Кроме того, будут создаваться детские футбольные центры и центры подготовки специалистов.

Фото: "Тотем"

В спорткомплексе «Тотем» прошла встреча председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова и президента ФК «Тотем» Сергея Горбунова, на которой обсуждались перспективы развития массового футбола в регионе.

Как отметил после встречи спикер краевого парламента: «У ФК “Тотем” большая славная история, в ней уже много ярких страниц и больших побед. В клубе занимается более 460 спортсменов - это наш стратегический резерв для больших команд. Задачи поставлены масштабные, непростые. «Тотем» как раз имеет все возможности, опыт работы, чтобы стать площадкой, центром подготовки юных спортсменов для футбольных клубов. В рамках это курса есть необходимость укрепления материальной базы клуба. Будем помогать, поддерживать».

Фото: "Тотем"

По мнению Сергея Горбунова, президента футбольного клуба, на базе ФК «Тотем» можно создать Краевой детский футбольный центр:

- Работа в этом направлении уже ведется клубом, но самостоятельно, а без помощи со стороны государства, сделать это сложно. Отчасти, визит председателя ЗС Дмитрия Свиридова показывает заинтересованность краевых властей в решении этого важного вопроса. Детский футбольный центр позволит создать условия для развития массового футбола на всём правобережье Красноярска.