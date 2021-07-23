Фото: пресс-служба Администрации

В мкр. Солнечный продолжается благоустройство парка «Солнечная Поляна». Первый этап строительства стартовал еще в 2020 году, сейчас реализуется 2-я очередь. Уже завершено обустройство тротуара, соединяющего парк и ул. 60 лет Образования СССР, формируется дорожно-тропиночная сеть, ведутся работы по монтажу освещения и МАФов.

Часть малых архитектурных форм разместят на территории, благоустроенной в прошлом году. Сейчас ведется подготовка оснований для установки радиусных скамеек и беседки. На спортивной площадке установят новые тренажеры. Завершены работы по обустройству площадки для выгула собак. Площадка полностью огорожена от других локаций парка, оснащена специальным инвентарем для дрессировки и дог-боксами.

Фото: пресс-служба Администрации

Подходит к финалу строительство здания визит-центра. Напомним, его возводят в рамках частно-муниципального партнерства при поддержке ассоциации «Русский лес». Сейчас строители занимаются внутренней отделкой.

Основные работы, предусмотренные 2-м этапом благоустройства, проходят на участке между уже построенным парком и проспектом 60 лет Образования СССР. Таким образом, в этом году общественное пространство увеличится почти в два раза. На освоенной территории появятся площадки для отдыха, дорожки, лавочки, урны, качели.

Фото: пресс-служба Администрации

Напомним, строительство парка «Солнечная Поляна» ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Учитывая большую площадь территории (7,4 Га) на месте бывшего пустыря, благоустройство ведется в несколько этапов. По результатам общероссийского онлайн-голосования, проведенного на сайте 24.gorodsreda.ru., парк «Солнечная Поляна» попал в федеральную программу на 2022 год и получит финансирование в дальнейшем.