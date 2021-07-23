Еще 491 человек заразился коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 491 человека. За все время в регионе зафиксировано 87 115 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 250 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 73 608 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человек. Общей сложности от болезни скончались 4278 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 49 771 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 487 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 998. Проведено тестов на коронавирус всего 3 176 270, из них за последние сутки 13 244, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

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