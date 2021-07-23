Красноярские полицейские накрыли нелегальную вечеринку

Фото: скрин из видео МВД по Красноярскому краю

22 июля красноярская полиция проводила рейд по выявлению заведений, работающих после 23:00 часов. Напомним, что Указом губернатора работа заведений общепита ночью запрещена. Это одна из антикоронавирусных мер.

Однако, как оказалось, соблюдают Указ не все. Так, во время рейда в Центральном районе Красноярска полицейские обнаружили, что в одном из заведений проходит вечеринка.

Помещение было заполнено людьми, играла громкая музыка, а о соблюдении масочного режима и социальной дистанции речь не шла вовсе. Тем временем, стрелка часов показывала 0:15.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение по факту административного правонарушения, - добавили в МВД по Красноярскому краю.