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Общество23 июля 2021 10:34

Красноярские полицейские накрыли нелегальную вечеринку

Организаторов ждет штраф
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Фото: скрин из видео МВД по Красноярскому краю

Фото: скрин из видео МВД по Красноярскому краю

22 июля красноярская полиция проводила рейд по выявлению заведений, работающих после 23:00 часов. Напомним, что Указом губернатора работа заведений общепита ночью запрещена. Это одна из антикоронавирусных мер.

Однако, как оказалось, соблюдают Указ не все. Так, во время рейда в Центральном районе Красноярска полицейские обнаружили, что в одном из заведений проходит вечеринка.

Помещение было заполнено людьми, играла громкая музыка, а о соблюдении масочного режима и социальной дистанции речь не шла вовсе. Тем временем, стрелка часов показывала 0:15.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение по факту административного правонарушения, - добавили в МВД по Красноярскому краю.

Нелегальная вечеринка в Красноярск. Видео: МВД по Красноярскому краю