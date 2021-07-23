Клиенты ВТБ смогут получать зарплату в любой день

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ВТБ и финтех-компания «Деньги Вперед» запускают услугу получения заработной платы в любой день месяца для зарплатных клиентов банка. С ее помощью работодатели смогут предоставить своим сотрудникам доступ к фактически заработанным деньгам в любой момент.

На первом этапе сервис доступен в Москве в рамках пилотного проекта для компаний численностью от 500 до 2 000 сотрудников. В приложении «Деньги Вперед» можно увидеть детализированный баланс с отражением фактически заработанных и доступных к получению денежных средств, а также налоги, уплаченные работодателем, и другую информацию по оплате труда. Сотрудники имеют доступ только к части уже фактически заработанных средств.

«ВТБ в рамках стратегии повышает привлекательность предложений для зарплатных клиентов. Мы уверены, что им будет интересна возможность получать зарплату в любой день месяца», - отметил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

В рамках пилотного проекта сотрудникам, подключающимся к зарплатному проекту ВТБ, сервис «Деньги Вперед» будет доступен бесплатно и без комиссии в рамках специального предложения при подключении зарплатного проекта ВТБ. Процесс выплаты зарплаты для работодателя и бухгалтерии не меняется, все действия по подключению и управлению услугой осуществляются компанией «Деньги Вперед». Сервис доступен для сотрудников любой формы занятости. Для компаний – зарплатных клиентов ВТБ подключение услуги бесплатно.