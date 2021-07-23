В Красноярске воспитателя детского сада уличили в грубом отношении к малышам Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел в центре «Вундер», который находится в Свердловском районе Красноярска, сообщает «ТВК». Журналисты опубликовали видео, на кадрах видно, как воспитательница срывается на детей и трясет одного из малышей.

Родители рассказали, что заведующая садиком извинилась за поведение сотрудницы. Несдержанную воспитательницу уволили. Отец одного из детей рассказал, что ребенок всегда ходил в садик с удовольствием, а агрессивная девушка была принята на работу недавно.

Делом уже заинтересовалась прокуратура. Организована проверка:

- Прокуратура края организовала проверку по информации СМИ о грубом обращении с детьми в Детском развивающем центре «Вундер». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами центра законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщают в пресс-службе красноярской прокуратуры.