Погода в Красноярске на 23 июля 2021: до +27 градусов и солнце Фото: ИВАНОВА Диана

Прогноз погоды на среду в Красноярске вполне благоприятный. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 23 июля 2021.

Так, в гидрометцентра передают, что в пятницу температура воздуха составит около +27 градусов. При этом будет малооблачно и без осадков. Поднимется ветер с порывами до 4-8 метров в секунду.

Ночью похолодает до +15 градусов. Осадков не ожидается, как и сильного ветра, но будет облачно. Атмосферное давление в течение дня – 732-734 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, во вторник, погода в Красноярске 23 июля 2021, будет солнечной, а температура воздуха составит около +27 градусов. Синоптики обещают, что обойдется без дождей, но усилится ветер, возможные порывы 4-9 метров в секунду.

Ночью похолодает до +16 градусов. Атмосферное давление в течение дня 740-743 мм рт.ст.