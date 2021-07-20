Совести совсем не осталось: в Красноярске лже-соцработник обчистила 82-летнюю пенсионерку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь бесцеремонно обчистили квартиру пожилой женщины под благовидным предлогом. На этот раз накануне 9 мая. Как сообщают в МВД, женщина представилась социальным работником, чтобы попасть в дом к пенсионерке.

Кража случилась днем 8 мая. К пожилой красноярке пришла женщина. Она представилась соцработником и сообщила, что принесла пакет продуктов, якобы в честь предстоящего праздника. Пока пенсионерка убирала еду в холодильник, то аферистка укралачужой сотовый телефон, прихватила телевизор и сбежала.

82-летняя жительница краевой столицы не сразу обнаружила пропажу, она пошла рассказывать своей соседке о соцработнике и неожиданном подарке. А когда женщины вместе вернулись в квартиру, то заметили отсутствие телевизора и сотового телефона. Заявление в полицию подала дока обманутой пенсионерки.

Подозреваемую задержали в тот же день. 32-летняя жительница Красноярска была неоднократно судима. Похищенный телевизор и мобильник она сдала в комиссионку, а деньги потратила на себя. Полицейские вовремя успели – украденное продать не успели, поэтому вещи вернулись владелице.

А лже-соцработнице теперь грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд.