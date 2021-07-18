Житель Якутии сжег угнанный автомобиль, чтобы избежать уголовной ответственности

Довольно варварским способом житель Якутии попытался избежать уголовного наказания за угнанный автомобиль. Как сообщают в МВД, 22-летний парень решил уехать в другой город на чужом автомобиле, который стоял неподалеку от их места гулянки.

Якутянин, которому срочно понадобилось уехать ночью, ничего лучше не придумал, чем разбить окно пассажирской двери, залезть в автомобиль и попросить своего приятеля подтолкнуть его с горки, чтобы машина завелась. А через несколько дней после угона, испугавшись ответственности, парень сжег угнанный «ВАЗ-2107».

В отношении молодого человека и его приятеля заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».