В центре Красноярска мотоциклист без прав устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции

Фото: ГИБДД Красноярск

Погоня произошла 16 июля в Красноярск. Как сообщают в ГИБДД, на улице Белинского мотовзвод ДПС потребовал остановиться водителя мотоцикла «Кавасаки». Байкер проигнорировал это и продолжил движение. На въезде в центр города мотополицейские начали преследовать гонщика.

Водитель же сдаваться был не намерен, и пытался скрыться от полиции даже по встречной. Погоня закончилась предсказуемо: лихач врезался в ограждение, после чего побежал по улице. Однако инспекторы быстро поймали его и отвезли в отделение.

Оказалось, что гонщику 27 лет и прав на управление мотоциклом он не имеет:

- В отношении водителя был составлен ряд административных материалов, в том числе за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления; за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением и невыполнения требований об остановке ТС. Сотрудники ГИБДД призывают не управлять транспортными средствами без специального права управления во избежание наступления общественно опасных последствий, - сообщают в ГИДД Красноярска.