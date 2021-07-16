Музей GEOS поведёт юных геологов в экспедицию

Музей геологии Центральной Сибири в сотрудничестве с компанией «Полюс-Красноярск» организовал для ребят из школы юного геолога летнюю полевую практику.

Экспедиция начнется 19 июля 2021 года и продлиться в течение двух недель. Заявки на участие подали 15 человек, все они школьники из г. Красноярска. Во время экспедиции юным практикантам предстоит пройти геологический квест, посетить пещеры в окрестностях Красноярска, побывать в нескольких музеях, заниматься настоящими геологическими изысканиями: мыть золото, определять породы, вести полевую книжку. Кроме того, ребят ждут соревнования на скорость установки палаток, а также песни под гитару у костра.

Преподаватели проекта GEOS отмечают, что такие мероприятия нужны не просто для закрепления теоретических знаний, но и для того, чтобы ребята научились эффективно работать в команде.

«Полевая практика – это обязательная часть нашего учебного процесса. В ней присутствует все: и тяжелый труд, и поддержка коллектива, и романтика туристического быта. Ребята едут как настоящая экспедиция, чтобы реализовать все полученные теоретические знания в реальных условиях», - рассказывает Анна Лопушенко, начальник отдела экопросвещения GEOS и преподаватель школы юного геолога.

Напомним, что образовательный проект «Школа юного геолога», где ребята на бесплатной основе получают знания по геологии и экологии, действует в музее GEOS уже 18 лет. В преподавательском составе – специалисты геологи и палеонтологи, музейные педагоги.

Специалисты музея геологии Центральной Сибири будут рассказывать о новостях онлайн-проекта #GEOSэкспедиция на своих страницах в социальных сетях.