Вакцинированные пассажиры авиакомпании NordStar получат бонусные мили

Бонусные мили для часто летающих и вакцинированных пассажиров Фото: Мария ЛЕНЦ

NordStar запустила программу поощрения пассажиров «Мили здоровья». Если вы прошли вакцинацию от COVID-19, то с 15 июля можете получить на свой персональный счет в программе лояльности для часто летающих пассажиров «Летать легко!» 500 бонусных миль. Потратить их можно на оформление премиальных авиабилетов по географии полетов авиакомпании NordStar или на повышение класса обслуживания.

Для получения бонусных миль участнику программы лояльности «Летать легко!» нужно:

- Быть участником программы лояльности для часто летающих пассажиров «Летать легко!».

- Пройти все этапы вакцинации от COVID-19 в аккредитованном медучреждении.

- Заполнить специальную форму на сайте авиакомпании NordStar.

- Прикрепить сертификат со специальным QR-кодом с Портала государственных услуг РФ вместе с подписанным согласием на обработку персональных данных.

Отметим, что действительным является сертификат, выданный только после второго этапа тестирования. После проверки заполненной формы бонусные мили будут начислены пассажиру.