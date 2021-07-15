ВТБ в Красноярске выдал первый кредит по новой программе семейной ипотеки

ВТБ реализовал первую ипотечную сделку в Красноярске по обновленной программе семейной ипотеки, которая теперь стала доступна заемщикам при рождении первенца. Льготный кредит был предоставлен клиенту для покупки 2-комнатной квартиры стоимостью 3,4 млн рублей.

Банк работает по программе с 2018 года и за это время семьям, проживающим на территории Красноярского края и Хакасии, ВТБ предоставил свыше 500 льготных кредитов на сумму более 1,4 млрд рублей. Средний размер кредита, как подсчитали эксперты банка, составляет 3 млн рублей, красноярцы как правило оформляют кредит на 15 лет, взнос собственных средств при этом составляет 15%.

Воспользоваться программой и приобрести жилье в новостройке могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Ранее программа предназначалась только для семей с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. Условия распространяются как на покупку нового жилья, так и на рефинансирование действующей ипотеки другого банка, если она попадает под условия программы. Максимальная сумма кредита в регионах составляет 6 млн рублей, срок займа – до 30 лет. Напомним, что в рамках семейной ипотеки льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования. Объектами выступают готовые и строящиеся квартиры у застройщиков.

Как отметила Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия, спрос на программу среди красноярцев растет, а летний период для молодых семей является оптимальным временем для решения жилищного вопроса.