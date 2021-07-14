Затопленных участков в Красноярске все меньше

Вода продолжает уходить Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжает снижаться уровень воды в Енисее. По данным администрации, на утро 14 июля вода в реке находится напротив отметки 273,8 сантиметров. За минувшие сутки ушло 0,9 сантиметра воды.

В настоящее время подтоплены:

- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;

- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;

- нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1).

Также продолжается сброс воды на Красноярской ГЭС. Мощность - 398 0 кубических метров в секунду.

Круглосуточный мониторинг паводковой ситуации продолжается.