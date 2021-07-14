Затопленных участков в Красноярске все меньше

Вода продолжает уходить
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске продолжает снижаться уровень воды в Енисее. По данным администрации, на утро 14 июля вода в реке находится напротив отметки 273,8 сантиметров. За минувшие сутки ушло 0,9 сантиметра воды.
В настоящее время подтоплены:
- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;
- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;
- нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1).
Также продолжается сброс воды на Красноярской ГЭС. Мощность - 398 0 кубических метров в секунду.
Круглосуточный мониторинг паводковой ситуации продолжается.