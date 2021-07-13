Богучанская ГЭС подарила юным хоккеистам из Кодинска экипировку

РусГидро и Богучанская ГЭС помогают хоккейному клубу «Энергия». Фото предоставлено компанией

Хоккейный клуб «Энергия» из Кодинска по благотворительной программе АО «Богучанская ГЭС» получил средства на покупку спортивной экипировки. К началу нового сезона юные хоккеисты получат клюшки, перчатки, маски, щитки, шлемы, нагрудники и специальные элементы защиты.

Клуб «Энергия» создан в 2011 году. В нем по программам хоккея с шайбой и хоккея с мячом тренируются дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет. РусГидро и Богучанская ГЭС на протяжении многих лет поддерживают ребят. В Кодинске в 2014 году полностью переоборудован и отремонтирован хоккейный комплекс. РусГидро выделило на эти цели 4,35 млн рублей. Рядом с хоккейной коробкой оборудованы тренажерный зал, теплые раздевалки, прокат коньков, помещения для хранения экипировки команды. Энергетики также подарили клубу станок для заточки коньков и снегоуборочную машину.

Хоккеисты успешно выступают на краевых соревнованиях «Олимпийская зима Красноярья» и зимних спортивных играх муниципальных районов Красноярского края. В 2016 году благодаря помощи РусГидро клуб открыл новое направление подготовки – помимо хоккея с мячом кодинские спортсмены начали заниматься и хоккеем с шайбой. В 2019 году на средства энергетиков клуб закупил большую партию хоккейной экипировки – 60 клюшек для хоккея с шайбой и мячом, специальные вратарские клюшки, шайбы и диски для заточки коньков. В 2020 году все средства благотворительной программы направили на закупку оборудования для Кежемской районной больницы.