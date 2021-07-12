Погода в Красноярске на 13 июля 2021: жара до +28 градусов и солнце Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на 13 июля 2021 останется жаркой. После похолодания температура вновь поднимется. Синоптики GISMETEO и гидрометцентра составили прогноз на пятницу.

Так, в гидрометцентра передают, что во вторник температура воздуха составит около +28 градусов. При этом будет облачно с проянениями, но без осадков. Сильного ветра не ожидается, максимальные порывы – до 1-3 метров в секунду.

Ночью похолодает до +16 градусов. Сильного ветра не будет, вероятность дождей и других осадков нулевая, а сила ветра не больше 1 метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 727-730 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в пятницу, погода в Красноярске 12 июля 2021, будет облачно с прояснениями, а температура воздуха составит около +27 градусов. Никаких катаклизмов не ожидается – без дождей и сильного ветра. Порывы составят около 2 метров в секунду, временами могут достигать 5 метров в секунду.

Ночью похолодает до +14 градусов. Атмосферное давление в течение дня 736-737 мм рт.ст.