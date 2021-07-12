Еще 417 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 417 человек. За все время в регионе зафиксировано 81 804 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть больше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 119 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 71 638 пациентов.

Число летальных случаев от ковида резко выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 12 человек. Общей сложности от болезни скончались 4082 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 43 994 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 082 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 531. Проведено тестов на коронавирус всего 3 052 420, из них за последние сутки 8 237, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.