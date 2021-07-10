От коронавируса в Красноярском крае умерло еще 15 человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае остается напряженной эпидемиологическая обстановка. За сутки коронавирусом в регионе заболел еще 401 человек.

По информации оперштаба, болезнь унесла жизни еще 15 человек. Всего с начала пандемии от ковида в регионе скончались 4065 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 40 652 контактных человека, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3 991 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1994.

Проведено тестов на коронавирус всего 3 031 027, из них за последние сутки 14 040.